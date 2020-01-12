Парад-карнавал: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фолк-арт-уикенд в народном стиле прошел 12 января в Полоцком районе.

"Колядный разгуляй" традиционно начался в деревне Богатырская, где вот уже 48 лет бережно сохраняет и развивает колядные традиции Полотчины местный творческий коллектив "Галасы спадчыны". Программу насыщенного дня открыл парад-карнавал. Участники прошлись по деревенским подворьям с колядными песнями, плясками и мешками. Праздник продолжился творческим рингом "Дзівосы на Каляды" с показом обычаев Полоцкого района, выбором лучшего ряженого коллектива в конкурсе "Колядный гардеробчик" и другими состязаниями.

Организатором праздника является отдел культуры Полоцкого райисполкома.

Фото Александра Хитрова,БЕЛТА.