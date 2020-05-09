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09 мая 2020, 09:05

Парад ко Дню Победы и праздничный концерт пройдут в Минске

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня пройдут военный парад и концерт "Во славу общей Победы!", сообщает БЕЛТА.

Начнется парад в 11.00. Планируется участие около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Пролететь над столицей должны 36 самолетов и вертолетов. Среди техники много новых и модернизированных образцов. Практически все машины на колесах, среди гусеничных - Т-34-85 и Т-72Б3. Впервые на параде должны показать реактивную систему залпового огня "Флейта" и роботизированный комплекс "Вистл".

В составе пешей колонны пройдут парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. Строем по проспекту пройдут также женщины-военнослужащие.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34-85. Среди другой техники - Т-72Б3, бронетранспортеры, автомобили "Богатырь", "Дракон", "Кайман", "Лис ПМ". В парадном расчете от Государственного военно-промышленного комитета будут представлены новейшие образцы вооружения.

Завершится праздничное шествие плац-парадом сводной роты почетного караула.

В 17.55 пройдет минута молчания в память о жертвах и героях Великой Отечественной войны.

На площади Победы в 21.30 начнется концерт "Во славу общей Победы!" - продолжение телепроекта "Площадь Победы", который ежегодно проходит вечером 9 Мая. Одним из самых ярких событий во время подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы стала инициированная Беларусью международная акция "Во славу общей Победы!", которая объединила все районы Беларуси, города-герои России и Украины, зарубежные страны. Праздничный концерт станет творческим воплощением благородных идей этой акции. Его основой будет музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске.-0-

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