Парад ко Дню Победы в Минске

(Обновлено 12:19)

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошел военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА.

Участвовало в параде более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над столицей пролетели более 40 самолетов и вертолетов.

Среди техники много новых и модернизированных образцов. Практически все машины на колесах, среди гусеничных - Т-34-85 и Т-72Б3. Впервые на параде показали реактивную систему залпового огня "Флейта" и роботизированный комплекс "Вистл".

В составе пешей колонны прошли парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. Строем по проспекту прошли также женщины-военнослужащие.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34-85. Затем прошли Т-72Б3, бронетранспортеры, автомобили "Богатырь", "Дракон", "Кайман", "Лис ПМ" и другая техника. В парадном расчете от Государственного военно-промышленного комитета представлены новейшие образцы.

Кульминацией праздничного шествия являлся плац-парад сводной роты почетного караула. А финальным штрихом - гражданский эпизод, в котором участвовали представители молодого поколения белорусов, живущих в мирное время и прославляющих славный подвиг советского народа. Маршами и танцем флагов цвета Знамени Победы и золота, из которого отливались ордена и медали, ребята отдали дань памяти и благодарности, обещание быть достойными подвига дедов и прадедов, выражают готовность одерживать новые, мирные победы во славу Беларуси. Эта связь поколений получила наглядное выражение, когда юные курсанты учреждений образования МЧС пронесли полотнище Государственного флага Республики Беларусь, а затем активисты БРСМ - республиканское полотнище "Беларусь помнит!" с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны - белорусов и уроженцев Беларуси. Это те люди, которые 75 лет назад освобождали нашу страну.

Полотнище создано БРСМ во время проведения молодежного марафона "75" и представляет собой красно-зеленое полотно с надписью "1941 Беларусь помнит 1945" размером 6 x 12 м, состоящее из 482 лоскутов с нанесенными именами освободителей. В результате поисково-исследовательской работы по изучению биографий героев-земляков молодежь собрала информацию о 411 Героях Советского Союза (в том числе о четырех дважды Героях Советского Союза) и 71 полном кавалере ордена Славы - белорусах и уроженцах Беларуси. После участия в параде полотнище "Беларусь помнит!" будет передано на хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Вечером на площади Победы начнется концерт "Во славу общей Победы!" - продолжение телепроекта "Площадь Победы", который ежегодно проходит вечером 9 Мая. Одним из самых ярких событий во время подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы стала инициированная Беларусью международная акция "Во славу общей Победы!", которая объединила все районы Беларуси, города-герои России и Украины, зарубежные страны. Праздничный концерт станет творческим воплощением благородных идей этой акции. Его основой будет музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске. Начнется концерт в 21.30.

Перед зрителями выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы и исполнители, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые таланты - лауреаты национальных и международных конкурсов.

Режиссерско-постановочная группа во главе с лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства Александром Вавиловым проделала огромную работу по поиску песен о городах-героях. Среди них есть те, которые станут открытием для молодых слушателей и подарят много теплых воспоминаний ветеранам, а также произведения современных авторов, отражающие их память о подвиге дедов и прадедов. Финальным аккордом станет песня "День Победы". Трансляция будет показана на телеканале "Беларусь 1".-0-

Фото Оксаны Манчук, Андрея Покумейко, Дениса Костюченко, Сергея Шелега