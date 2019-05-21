Парад литературных героев и встречи с белорусскими авторами - фестиваль книги пройдет в Гомеле

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй фестиваль книги "#ЧитайГомель" пройдет 26 мая в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

На площади Победы у библиотеки с полудня будут работать более 10 тематических зон. Так, на главной сцене назовут имена победителей творческого конкурса "Литературный герой". Познакомит с работами, выполненными в оригинальных техниках из различного материала, тематическая выставка: на ней персонажи буквально сойдут со страниц сказок, рассказов, стихотворений и поэм.

Почетный гость фестиваля Наталья Батракова презентует книгу "Миг бесконечности 2". На главной сцене расскажут и о книгах-лауреатах областного конкурса имени К.Туровского. А после подведения итогов регионального смотра "Библиотечная площадка" концертную программу "Друзья библиотеки" представят Сергей Стариков и Дмитрий Нилов.

Встречи с белорусскими авторами будут проходить в течение дня в "Литературном дворике". На вопросы о творчестве и произведениях ответят Леонид Климович, Виталий Кулик, Оксана Хващевская, Ирина Токарева, Алесь Барановский и др.

На книжной ярмарке белорусские издательства и книготорговые организации предложат литературные новинки и полюбившиеся читателям произведения, а в "Лавке букиниста" можно будет приобрести редкие издания по различным темам.

Лекции, квесты, познавательную выставку готовят организаторы на "Научной площадке", локация "Почитаем, поиграем!" порадует юных посетителей фестиваля игротекой, мастер-классами, викторинами, творческой мастерской.

Работу центральных библиотек области, вузов презентуют в интерактивной программе на "Библиотечном бульваре". Интересными экспонатами обещают удивить выставка фоторабот, рассказывающих о жизни Гомеля в разные годы, из коллекции Александра Веснина, экспозиция информационно-иллюстративных материалов о владельцах гомельского имения князьях Паскевичах и видных деятелях русской литературы, с которыми связала их судьба.

Организаторами праздника выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, областная универсальная библиотека имени В.И.Ленина, городское отделение ОО "Белорусская библиотечная ассоциация".-0-