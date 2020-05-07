Парад под окном организовало МЧС для ветерана в Добрушском районе

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Парад под окном провели сегодня представители Гомельского областного управления МЧС в Тереховке Добрушского района для ветерана Великой Отечественной войны Ивана Носенко и его супруги Таисии Ивановны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Иван Арсентьевич и его супруга после окончания войны и до ухода на заслуженный отдых работали в пожарной службе.

Услышав сегодня оркестр и мелодию песни "День Победы", Иван Носенко выглянул в окно. У дома спасатели подготовили приятный сюрприз: ветеранов приветствовали рота почетного караула со знаменами, оркестр областного управления МЧС, спасатели.

Начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский поздравил чету Носенко с наступающим Днем Победы, поблагодарил за мирное небо над головой, пожелал здоровья и долгих лет жизни и вручил подарки, открытки, приветственный адрес. "Мы помним мужество ветеранов, их доблесть и героизм, проявленные ради мира и справедливости. Мы благодарны за достойную жизнь и спокойное время для нас и наших потомков", - сказал Сергей Дичковский.

В это время на улице выстроилась техника подразделений МЧС. Оркестр заиграл военные мелодии, и колонна с включенными проблесковыми маячками проехала по сельской улице, вызвав неподдельные эмоции у фронтовика.

Ветеранов поздравляют во всех районах.-0-

Фото МЧС