Парад профессий проведут 1 мая в Могилеве

30 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 1 мая пройдут митинг и шествие "Парад профессий", посвященные Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА областном объединении профсоюзов.

Ожидается, что в шествии примут участие более 500 человек. Это работники предприятий и организаций со всего региона. Они представят около 100 профессий: кондитеры, швеи, спортсмены, культработники, продавцы, сварщики, крановщики, программисты, медсестры, фрезеровщики, слесари и др. Все участники будут одеты в красочную униформу с нашивками, определяющими принадлежность к той или иной профессии.

Продолжит празднование церемония вручения свидетельств о занесении на доску Почета Могилевской области, а в парке аттракционов по проспекту Пушкинскому с 11.00 стартует благотворительная акция "Профсоюзы - детям!". На протяжении трех часов маленькие могилевчане и гости города смогут бесплатно покататься на различных каруселях.

В сквере 40-летия Победы с 12.00 до 16.00 будет организован праздничный концерт "Цветущий май", а Могилевское городское объединение профсоюзов проведет праздник микрозоны - культурно-развлекательную программу "Маевка на Профсоюзной". В этот день в Могилеве также состоится официальное открытие сезона фонтанов.

Традиционно 1 Мая будут праздновать в каждом районе Могилевской области: профсоюзы проведут маевки, чествования людей труда и трудовых династий, велопробеги, легкоатлетические кроссы, конкурсы детского рисунка, тематические выставки, посетят ветеранов профсоюзного движения и др.-0-