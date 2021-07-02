Парад сельхозтехники пройдет в Лиде 3 июля

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парад сельскохозяйственной техники пройдет в Лиде в День Независимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лидского райисполкома.

Лида широко отметит День Независимости. Гуляния развернутся на нескольких площадках, гостей праздника ждут концерты, выступления, работа торговли, ярмарка ремесленников. Готовят организаторы и несколько сюрпризов. Одна из ярких деталей - парад сельскохозяйственной техники. Комбайны и другие новые сельхозмашины хозяйств региона проследуют от кургана Бессмертия до кольца на выезде с улицы Коммунистической.

"Мы не случайно хотим привлечь внимание к сельскохозяйственной сфере, к людям, которые работают сейчас на полях, к тем, кто трудится на перерабатывающих предприятиях, производит сельхозтехнику. Ведь в нашей любимой Лиде почти все крупные предприятия так или иначе связаны с сельскохозяйственной отраслью", - рассказали в Лидском райисполкоме. Также подчеркивается, что техника свидетельствует об обновлении машинно-тракторного парка лидских хозяйств. В районе это делается планомерно и выверено. Только за прошлый год приобретено 80 единиц различной специализированной техники. Обновление продолжается: к уборке зерновых уже закуплено 9 новых комбайнов.

Кроме того, на выставке у стен Лидского замка можно будет посмотреть производственные новинки промышленных предприятий региона: "Лидагропроммаша", Минойтовского ремонтного завода, "Лидсельмаша", а также КСУП "Ваверка-Агро".

Немало интересных мероприятий 3 июля запланировано и в других районах области, рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома. Запланированы концерты, выступления, работа интерактивных площадок, а также мастер-классы, например, по изготовлению военных писем-треугольников, а также по региональным бытовым танцам, выступления военных агитбригад, которые на протяжении нескольких месяцев посещали с тематическими программами отдаленные населенные пункты в регионах.

Кроме того, в Волковыске откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Казбека Нуржанова. В Щучине пройдет спортивный флешмоб: одновременно будут поднимать 77 гирь. В Ошмянах запланирован фестиваль карвинга (художественной резки по овощам), главным атрибутом которого станет картофель. В Кореличах откроют интерактивную стену автографов, где каждый, кто придет на праздник, сможет оставить свои пожелания родному краю. А в Гродненском районе проведут конкурс квилтов: участникам праздника предложат создать из лоскутов белорусские символы.

В Гродно празднования развернутся сразу на нескольких локациях в центре города и спальных районах. Одной из главных станет площадь Ленина, где развернется площадка "Мы - единое целое". На протяжении всего дня гостей праздника здесь ждут концерты и музыкальные программы. Парк им. Жилибера примет локацию "Мирная, цветущая Беларусь". Здесь развернутся интерактивные площадки "Наши бренды", "Шаги к Олимпу", "Зоосад" и другие. В парке гостей также ждут анимационные и музыкальные программы. Будут работать аттракционы и выездная торговля.

На пешеходной улице Советской развернется "Гродненский Бродвей". Свои работы представят ремесленники и мастера народного творчества. А одной из изюминок станут "Концерты на балконе" с выступлениями известных гродненских артистов. Площадь Тызенгауза станет "Островом безопасности". Здесь разместится тематическая интерактивная площадка. А еще с площади будут стартовать обзорные экскурсии по Гродно. Перевозить экскурсантов будут на электробусе.-0-