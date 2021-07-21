21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад техники МЧС пройдет в Минске 24 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"25 июля ежегодно в Беларуси отмечается профессиональный праздник - День пожарной службы. Эта дата выбрана не случайно - 25 июля 1853 года Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос "О создании пожарной части в Минске", утвердила смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. С тех пор вот уже 168 лет спасатели-пожарные профессионально и слаженно ликвидируют пожары и другие чрезвычайные ситуации, опасные для людей, производства и окружающей среды, - рассказали в пресс-службе. - В честь профессионального праздника 24 июля в 11.00 в Минске на проспекте Независимости спасатели проведут парад техники и подразделений МЧС, ветеранов, спортсменов, представителей добровольного пожарного общества, юных спасателей-пожарных и сводного оркестра, а также плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС".

А затем в парке им. М.Горького детей и взрослых ждут развлекательные конкурсы, выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, водная феерия, демонстрация сил и средств на воде, техники и вооружения МЧС, элементов боевой работы спасателей и навыков служебных собак кинологической службы МЧС, показательные выступления сборных команд по пожарно-спасательному спорту, а также праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады.-0-