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22 декабря 2021, 16:11

Пархамович: акция "Наши дети" дарит незабываемый праздник и заряжает добрыми эмоциями

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22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" дарит детям незабываемый праздник и заряжает взрослых добрыми эмоциями. Таким мнением с журналистами поделился министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время посещения Могилевского специального профессионально-технического училища закрытого типа №2 деревообработки в Могилеве. Визит стал частью республиканской благотворительной акции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканская благотворительная акция "Наши дети" - это хорошая и приятная традиция, когда мы в канун новогодних праздников добавляем волшебства в жизнь каждого ребенка. В этом заведении, к сожалению, находятся дети, которым жизнь уже успела подбросить сложное испытание. Поэтому им нужна еще большая поддержка от взрослых. Мне всегда приятно находиться на таких праздниках. От детей заряжаешься новогодним настроением, радостью. И вместе с ними начинаешь ждать новогодних чудес", - отметил Руслан Пархамович.

Вместе с министром на праздник в могилевское училище приехал с подарками ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Денис Дук. "Я, как взрослый человек, разделяю подарки на приятные и полезные. И наши подарки в этом году не стали исключением. Полезная часть подарков - стройматериалы. Дети здесь получают строительные профессии, поэтому наши подарки им пригодятся. А приятная часть - коньки. Они помогут проводить детям время весело и с пользой для здоровья", - подчеркнул министр.

"Какими бы ни были дети - трудными, нетрудными - они все равно дети. Ждут гостей, ждут подарки. Министр архитектуры и строительства приезжает каждый год к нам. Он всегда советуется, что привезти. В этом году помимо сладких подарков нам подарят коньки. Зимой у нас заливают каток, мы выезжаем и играем в хоккей в других городах. Наши ребята любят этот вид спорта, пусть и играют не на профессиональном уровне. Это была наша просьба, за ее выполнение очень благодарны", - отметил директор учреждения Виталий Лебедев.

Сегодня в стенах учреждения подвели итоги профессионального мастерства. Одним из участников конкурса стал учащийся Станислав Яворский. "На конкурс мы готовили лопату для уборки снега. До попадания в спецучилище я ничего не умел делать руками, а тут почти за 4 месяца научился. Делали лопаты, кухонные принадлежности. На мой взгляд, это важные навыки. Особенно если будешь жить в своем доме. Выпадет снег, значит, нужна лопата, сломается что-то в доме - смогу сам починить", - рассказал он.

Для гостей праздника учащиеся подготовили яркий и насыщенный концерт - помимо учебы, ребята посещают спортивные и творческие кружки. Свои умения они продемонстрировали сегодня на сцене. Как рассказал учащийся Максим Сыса, подготовка к выступлениям была серьезной. "Я хочу поблагодарить наших гостей за подарки и новогоднее настроение. Конечно, мы тоже ждем Нового года. Несмотря на то, что практически все совершеннолетние, но в душе мы все равно дети, которые ждут праздника. Мы тоже серьезно готовились к встрече: подготовили для яркую и насыщенную концертную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Это наш подарок для гостей", - рассказал подросток.

На протяжении последних лет в училище идет капитальный ремонт: в этом году появилась новая спортивная площадка, сейчас идут работы в общежитии. "На будущий год планируется открытие нашего стадиона с беговыми дорожками. Есть тренажерный зал, библиотека. У нас есть все необходимое для всестороннего развития наших воспитанников, - отметил директор. - На выходе из учреждения мы даем им неплохую путевку в жизнь. В дальнейшем они могут работать на предприятиях, производствах. Мы отслеживаем их дальнейшую судьбу. Часть выпускников работает, часть продолжает обучение. Радует, что порядка 15 ребят прошли службу в армии".

38 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет со всей страны обучаются здесь по специальностям деревообработки, а также "каменщик", "штукатур", "плиточник", "облицовщик". Получают базовое и среднее образование.-0-

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