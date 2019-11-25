Парк и зоны отдыха планируют обустроить во Фрунзенском районе Минска

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают принять участие в обсуждении внесения изменений в проект детального планирования территории в границах ул. Шаранговича - Пономаренко - Ельских - Горецкого. На проектируемой территории планируют обустроить парк и рекреационные зоны, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района.

Проектируемая территория площадью 204 га расположена в западной части города Минска на территории Фрунзенского и частично Московского административных районов. Согласно проекту, планируется освоение указанной зоны общественной многофункциональной застройки со строительством объектов общественного назначения на свободной территории, а также ее озеленение и благоустройство. Здесь также может появиться многофункциональный парк городского значения на базе ландшафтно-рекреационных зон, будут проводиться мероприятия по охране зеленых насаждений и по повышению рекреационных возможностей и эстетических характеристик осваиваемой территории.

Общественное обсуждение проекта состоится в период с 25 ноября по 19 декабря включительно. Экспозиция градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе первого этажа средней школы №38 по 9 декабря. Презентация материалов проекта состоится 28 ноября в 18.00 в актовом зале школы.

Свои замечания и предложения можно оставить в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в фойе здания школы, а также направить организатору общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района с пометкой "общественное обсуждение" по 19 декабря включительно.-0-