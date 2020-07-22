Парк-музей "Сула" объявил бесплатный вход для медиков

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для врачей и среднего медперсонала, а также водителей подстанций скорой помощи объявлен бесплатный вход в парк-музей интерактивной истории "Сула", сообщила БЕЛТА специалист по связям с общественностью учреждения Ольга Гаврашко.

Такое решение руководство парка объясняет желанием порадовать и подбодрить "героев нашего времени", выразить признательность медработникам за их профессионализм, самоотверженность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для бесплатного входа нужно предъявить бейдж, действующую печать врача или справку с места работы с паспортом.

Желающие могут посетить более 25 музеев и интерактивных локаций, покататься на бричке и драккаре, поучаствовать в обзорных экскурсиях, побывать на козотерапии, послушать концерт фисгармонии. Кого-то привлечет представление батлейки, кого-то - мастер-классы по гончарству и кузнечному делу. А кому-то в удовольствие просто погулять по парку с богатой историей, отдохнуть и насладиться красотой природы.-0-