Парк общественного транспорта Минска в ближайшее время пополнят 150 единиц техники

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный парк общественного транспорта в ближайшее время пополнится 150 единицами техники. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем в ближайшее время приобретение дополнительных единиц общественного транспорта: порядка 70 автобусов, 70 троллейбусов с автономным ходом и около 10 трамваев. В период с августа по сентябрь должен выйти один состав метро, также около 5 составов поступят в декабре", - сказал Александр Дорохович.

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