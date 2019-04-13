Парк Павлова в Минске планируется открыть после реконструкции в мае

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую очередь реконструкции минского парка им. Павлова планируется завершить в мае, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Зеленстрой Московского района Минска".

Специалисты обновят входную группу, дорожки, каскадную лестницу, малые архитектурные формы, подготовят площадку для установки сборно-разборной сцены и торговых павильонов, расширят пешеходные зоны с возможностью организации велодорожки. Кроме того, будут обновлены системы электрообеспечения и освещения. Предусмотрено максимальное сохранение и дополнение сформированных композиций зеленых насаждений.

Работы проводятся на площади 4,6 га, в основном они сконцентрированы около центрального входа. В следующем году в парке обновят набережную вдоль реки Лошица, отремонтируют переправы, обустроят площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также для экстремальных видов спорта.

Второй пусковой комплекс проекта реконструкции парка имени Павлова включен в инвестиционную программу города. Также в микрорайоне Каменная Горка продолжается строительство парка Уго Чавеса. -0-