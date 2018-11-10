Парк с аттракционами и тропами здоровья планируется обустроить в минском районе Сухарево

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого - Рафиева пройдет в Минске с 19 ноября по 13 декабря, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района.

На территории планируется обустроить ландшафтно-прогулочный парк. В нем предлагается разместить многофункциональный культурно-зрелищный центр, тропу здоровья, гимнастический городок, видовые площадки, площадки для тихого отдыха и игр, пункт проката, город сказок с аттракционами, "зеленый" театр, зону тихого отдыха "Маленькая Венеция".

Конкретные предложения будут разработаны на стадии проектов застройки и реконструкции. Существующее болото "Сухарево" будет сохранено, его можно использовать в научных и просветительских целях. Вдоль транспортных магистралей и улиц, в санитарно-защитных зонах и зонах инженерных коммуникаций планируется высадить зеленые насаждения специального назначения.

Проектируемый парк предназначен для повседневного отдыха населения всех возрастных групп (детей, молодежи, пенсионеров). Реализация проекта предполагает два этапа - до 2024 и 2030 годов.

Экспозиция будет размещена в фойе администраций Фрунзенского и Московского районов, презентация материалов состоится 21 ноября в 18.00 в актовом зале здания администрации Московского района.-0-