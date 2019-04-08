Парк семейных деревьев в Гомеле заложат 19 апреля

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первые саженцы в гомельском парке семейных деревьев, который разместится в районе озера Бурое Болото, появятся 19 апреля, сообщил журналистам председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что при закладке парка высадят не менее 50 деревьев. В числе тех, кто примет участие в важном событии, будут и молодые семьи.

Андрей Сущевич отметил, что над концепцией зеленой зоны трудились студенты Белорусского государственного университета транспорта. В настоящее время дорабатываются детали, благоустраиваются территория, озеро. "Совместно с волонтерами уже очистили Бурое Болото, вывезли около 3 т мусора. Продолжится работа и во время грядущей акции "Чистый водоем", - добавил председатель комитета. Он также пригласил желающих, живущих в этом микрорайоне, всех небезразличных горожан принять участие в наведении порядка в локации.

Инициатива республиканского проекта "Парк семейных деревьев" принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Он реализуется территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов.

В целом в населенных пунктах Гомельской области в течение марта высадили около 11 тыс. деревьев, рассказал Андрей Сущевич. Активно работа в этом направлении ведется и в апреле. "Помимо организаций, специализирующихся на озеленении, в высадке деревьев может поучаствовать каждый желающий, в том числе во время акций "Дрэва каля хаты", "Посади дерево там, где родился" и многих других", - отметил председатель комитета. Он обратил внимание, что озеленение важно проводить по всем правилам и с обязательным последующим уходом - поливом, укреплением саженцев.

Всего в этом году в городах и селах региона предстоит высадить около 38 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников. При этом на улицах, дворовых территориях, в скверах и парках Гомеля появятся не менее 10 тыс. деревьев.

При озеленении населенных пунктов региона предпочтение отдано кленам, березам и дубам. Завершить весеннюю кампанию по озеленению намерены в 20-х числах апреля.

Председатель комитета подчеркнул, что в регионе в настоящее время ведется благоустройство не только населенных пунктов, но и производственных территорий, машинно-тракторных парков, ферм. Под особым контролем - места несанкционированного размещения мусора, свалок.

Андрей Сущевич призвал и жителей региона, и представителей АПК воздержаться от палов травы. "Выжигание сухой растительности наносит огромный урон и для растительного, и для животного мира", - добавил он.

Также председатель комитета напомнил, что в регионе работает горячая телефонная линия: 8 (0232) 23-24-89. Жители области могут по данному номеру сообщить о нарушениях природоохранного законодательства, правил благоустройства для оперативного реагирования.-0-