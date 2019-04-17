17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парк семейных деревьев заложат в Гродно 18 апреля. На площади Декабристов, недалеко от загса, будет высажено более 50 молодых деревьев - кленов, лип и берез, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

"Участие в мероприятии примут 55 пар. Это влюбленные молодые люди, которые только планируют создать семью, а также семейный пары, которые таким образом хотят обозначить знаковую для них дату", - рассказали в обкоме БРСМ. Установят в парке и памятный знак.

В обкоме отметили, что подобные парки и аллеи семейных деревьев создаются и в райцентрах, например, 20 саженцев кедров высадили в Зельве. Семейные аллеи появились в Скиделе, Лиде и Волковыске.

Создание нового парка - еще один этап по озеленению Гродно. Как сообщалось, в течение весны в областном центре планируется высадить около 3 тыс. деревьев. Практически во всех спальных районах города создадут новые либо расширят уже существующие зеленые зоны.

Республиканский проект по закладке парков семейных деревьев проводится в течение года. Он подразумевает создание в каждом регионе страны парков (в том числе аллей и скверов) семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево в специально отведенном месте. Рядом с деревом можно установить табличку с генеалогическим древом.-0-