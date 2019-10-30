30 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Парк семейных деревьев заложат в Орше, сообщил корреспонденту БЕЛТА и.о. первого секретаря Оршанской районной организации БРСМ Виктор Сосновский.

Мероприятие состоится 2 ноября на аллее по ул.Советской вдоль набережной Днепра и соберет около 80 семейных пар. Среди них будут как молодожены, только заключившие свой союз, так и супруги, бережно хранящие отношения уже на протяжении многих десятков лет и отметившие жемчужные, серебряные и золотые юбилеи. Вместе со всеми собственное семейное дерево посадит с женой 100-летний юбиляр Петр Егорович Вардамацкий. А некоторые семьи таким образом отпразднуют рождение детей.

Необходимый инвентарь, саженцы кленов и именные таблички всем заранее обратившимся участникам будут предоставлены бесплатно. На память каждый из них получит сертификат.

"Парк станет настоящим украшением Орши и местом притяжения горожан", - убежден Виктор Сосновский. Он также отметил, что посадить дерево в нем могут все желающие семейные пары, для этого им необходимо обратиться к организаторам - в БРСМ или Оршанский райисполком.

В Витебской области проведены посадки более 100 тыс. деревьев. Парки семейных деревьев заложены в Витебске, Новополоцке, Верхнедвинске, Поставах, Докшицах, городском поселке Бешенковичи. -0-