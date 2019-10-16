Парк семейных деревьев заложили в Жлобине

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине открыли парк семейных деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Жлобинском райисполкоме.

Парк заложен в микрорайоне №3 райцентра. Молодые пары и семьи с детьми посадили именные деревья, на которых закрепили таблички со своей фамилией. В торжественном открытии парковой зоны приняли участие власти района. Саженцы также посадили начальник Жлобинского РОВД Геннадий Мельник и начальник районного подразделения МЧС Александр Лапухин. Всего в парке появились около 350 кленов и деревьев других пород.

Для гостей праздника была организована познавательно-развлекательная программа.

Работники Жлобинского районного подразделения МЧС организовали для родителей и детей обучающие площадки "Помощь рядом", "5 шагов к спасению", "Пожар в торговом центре", "Собери ртуть". В игровой форме они помогли гостям праздника повторить правила пожарной безопасности и действия при пожаре и чрезвычайных ситуациях. За правильные ответы участники мероприятия получили полезную обучающую наглядно-изобразительную продукцию от МЧС. Мальчишки с удовольствием примеряли одежду спасателя.

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех неравнодушных принять участие в мероприятиях в рамках глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину". Посадка деревьев будет проходить еженедельно по 2 ноября в Гомеле и райцентрах области.-0-