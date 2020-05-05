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05 мая 2020, 07:05

"Парк Славы" появится в Могилевском районе

Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. "Парк Славы" появится в агрогородке Буйничи Могилевского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского райисполкома Олеся Купцова.

"Идея создать парк принадлежит руководителю Могилевского райисполкома Олегу Чикиде. Название для него выбирали жители района - мы объявили конкурс и из всех предложенных вариантов остановились на "Парке Славы", - рассказала Олеся Купцова. - Парк будет расположен в агрогородке Буйничи: между Буйничским сельисполкомом и зоосадом. По задумке в парке будет несколько тематических аллей и в каждой высадят определенный вид деревьев".

В парке будут оформлены тематические аллеи: Славы, Лидеров, Дружбы, Уездная, Чести и Долга, Успеха, Культуры, Спорта и Здоровья, Школьная. По словам начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, аллеи будут посвящены жителям, руководителям, предприятиям, организациям и учреждениям Могилевского района, которые внесли большой вклад в его развитие.

"Аллею Славы посвятят Героям Советского Союза, Соцтруда, полным кавалерам ордена Славы и ветеранам Великой Отечественной войны. Аллею Лидеров будут высаживать председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида и его предшественники. Аллею Дружбы посвятим почетным гостям района, - описывает будущий парк Олеся Купцова. - Уездную аллею высадят председатели сельисполкомов, Чести и Долга - представители РОВД, РОЧС и прокуратуры. Школьная аллея будет посвящена ветеранам педагогического труда и учреждениям образования, которые признаны лучшими в районе".

Основная посадка деревьев продлится до 9 Мая. Однако в будущем парк будет развиваться - в каждой аллее оставят место для ее расширения. Помимо этого, чуть позже здесь установят малые архитектурные формы, которые будут соответствовать тематике аллей. В аллее Культуры, Спорта и Туризма появится площадка для занятий воркаутом.

"К 2021 году планируем установить в парке павильон с ЖК-дисплеями. Это будет небольшой интерактивный музей. Посетители и отдыхающие смогут узнать историю Могилевского района и всех тех, в чью честь высажено каждое дерево. Мы надеемся, что наш парк станет местом притяжения для жителей Буйнич, Могилева и гостей региона. Его размещение позволит туристам познакомиться с зоосадом, посмотреть и узнать историю знакового места для могилевчан - Буйничского поля, а позже отдохнуть в красивом парке".-0-

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