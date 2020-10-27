Парк Столинской райбольницы пополнился новым автомобилем скорой помощи

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Парк Столинской центральной районной больницы пополнился новым автомобилем скорой медицинской помощи, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач ЦРБ Виктор Мойсюк.

"Учитывая отдаленность района и его протяженность, численность населения (72 тыс. человек), нам нужна была более комфортабельная машина скорой медицинской помощи. Приобрести такую мы смогли благодаря спонсорской помощи, которую оказало ОАО "Савушкин продукт". За Br170 тыс. купили автомобиль Ford класса В. В перспективе планируем создать бригаду интенсивной терапии, в которой будут доктор и два работника среднего медперсонала", - рассказал Виктор Мойсюк.

Автомобиля такого класса раньше в районной больнице не было. Благодаря ему уровень медицинской помощи повысится. Салон машины оснащен необходимым оборудованием для интенсивной терапии и реанимационных мероприятий в пути. Это особенно важно для транспортировки пациентов в вышестоящие учреждения здравоохранения - в Пинск, Брест и Минск.

"Нам очень поможет этот автомобиль в борьбе с коронавирусом, доставке тяжелых пациентов, нуждающихся в кислороде, реанимационном сопровождении. Сегодня у него был первый выезд. Транспортировали пациента в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы. В лучших условиях и намного быстрее, чем на обычном автомобиле", - подчеркнул главврач Столинской больницы.

В ЦРБ ждут еще одну поставку: в больнице модернизировали помещения для установки компьютерного томографа. Приобрести оборудование планируется до конца года.-0-