Парк техники гродненских спасателей пополнил 46-метровый подъемник

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парк техники гродненских спасателей пополнил 46-метровый коленчатый подъемник. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Новый подъемник поставлен на вооружение в пожарную аварийно-спасательную часть №2 Гродно. Изготовлен он шасси МАЗа. Высота подъема люльки нового подъемника - 46 м, или 15 этажей, грузоподъемность - 450 кг. Он также оснащен лафетным стволом для тушения масштабных возгораний. По всей длине стрелы установлена лестница для проведения эвакуации с высоты.

Церемония вручения ключей от новой техники прошла сегодня у здания областного управления МЧС. Поздравил спасателей с пополнением парка председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Автомобиль стоимостью около 750 тыс. евро приобретен за счет средств областного бюджета и международного технического проекта "Совместные инициативы по повышению безопасности трансграничной области в случае экологических и химических катастроф" в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС