Парки семейных деревьев появятся в четырех районах Минска до 1 июня

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парки семейных деревьев появятся во Фрунзенском, Ленинском, Первомайском, Советском районах столицы до 1 июня. Об этом сообщил заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть поручение главы государства по закладке парков семейных деревьев. До 1 июня парки семейных деревьев должны появиться во Фрунзенском, Ленинском, Первомайском, Советском районах. Уже проработан вопрос того, где конкретно будут высажены деревья. В ближайшее время Мингорисполком совместно с комитетом природных ресурсов и БРСМ начнут работы", - отметил Степан Дубницкий.

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