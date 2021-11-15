Парки, зеленая лаборатория и контроль радиации: в Могилевской области презентовали экоинициативы

15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экотуры, парки шаговой доступности и лаборатория по радиационному контролю - в Могилевской области прошел конкурс экологических инициатив. Всего было представлено более 30 идей из 8 районов региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала специалист по экономике и инвестициям Местного фонда развития сельских территорий Валентина Викторчик.

"Конкурс экологических инициатив проходил в рамках проекта "Мастерская микрорегионов развития - II". Проект финансируется Программой малых грантов Глобального экологического фонда и реализуется Местным фондом развития сельских территорий. Всего было представлено более 50 идей из 8 районов: Кличевского, Быховского, Чериковского, Краснопольского, Славгородского, Кричевского, Хотимского и Костюковичского. В финальном этапе конкурса было представлено около 30 инициатив, из которых жюри выбирало лучшие и наиболее перспективные темы", - рассказала Валентина Викторчик.

Победителями конкурса стали 20 проектов. Они получили финансовую поддержку в размере $900 для начала реализации своих идей. Среди них создание парка шаговой доступности, социальной мастерской, экологической площадки "Хатка бабра" - эти инициативы представил Краснопольский район. Зеленую лабораторию предложили создать жители Костюковичского района. А в Чериковском районе в ближайшее время появится лаборатория радиационного контроля. Одним из победителей конкурса стал проект "ЭкоСлав", который представила средняя школа №2 Славгорода.

"В нашей школе уже много лет работает волонтерский отряд. И одно из направлений работы - экологическая тематика. У нас неподалеку от школы есть река, где часто проходят занятия по биологии и географии. Ребята постоянно поддерживают здесь чистоту, убирают мусор и обустраивают эту экологическую тропу. К этой работе присоединяются не только учащиеся школы, но и их родители, актив города, - рассказала педагог-организатор славгородской школы №2 Жанна Белоусова. - Так и появилась идея создать на базе школы экологический центр, участниками которого смогут стать не только наши учащиеся и их родители, но и любой желающий. Кроме этого, мы хотим создать на базе школы класс экологической направленности. У нас очень активные ребята, которые понимают, что состояние окружающей природы - это общая ответственность".

"Один из важных аспектов устойчивого развития не только сельских, но и любых других территорий - экологическая направленность. Экология является одним из важнейших факторов для жизни и развития людей. И каждый из нас может внести свой вклад в улучшение окружающего мира. Именно на это и был направлен наш конкурс. Каждый участник сделал акцент на наиболее актуальных для своих районов идеях. Кроме этого, проектная деятельность дает возможность людям из небольших населенных пунктов, сельских территорий заниматься чем-то важным и значимым не только для них самих, но и своих районов", - подчеркнула специалист по экономике и инвестициям Местного фонда развития сельских территорий Валентина Викторчик.-0-