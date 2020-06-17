Парковая зона в столичной Малиновке преобразится

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком утвердил градостроительный проект детального планирования части ландшафтно-рекреационной зоны 333 ЛР в границах улиц Рафиева - Белецкого - Громова - Есенина. Соответствующее решение опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Эта зона входит в Лошицкую водно-зеленую систему, которая является одним из основных элементов природного каркаса города - водно-парковым полукольцом. При разработке проекта учтены решения детального плана водно-зеленой ландшафтно-рекреационной зоны вдоль рек Лошица и Мышка. Поэтому запланированное в указанных границах создание парковых объектов, формирование ландшафтно-прогулочного парка районного значения с озеленением и благоустройством территории, а также ее обводнением - все это согласовано с общими перспективами освоения водно-зеленой зоны.

Общественное обсуждение дальнейшего развития этого участка зеленой территории площадью 34,8 га проходило еще в ноябре 2018 года.

Проектируемый участок имеет три подзоны. Первая занимает площадь 6,5 га. В нее входят физкультурно-оздоровительный центр Максима Мирного (здесь будут дополнительно построены теннисные корты), строящиеся храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского и костел святого Антония. На территории центра также появятся площадки отдыха, спорта и развлечений, будут благоустроены и озеленены участки, где застройка не планируется.

В другой подзоне будет создан физкультурно-оздоровительный парк. Здесь планируется благоустроить и озеленить территорию, создать каскад декоративных водоемов, а также завершить строительство нескольких объектов. В их числе плавательный бассейн в составе спорткомплекса по ул. Рафиева и объект общепита на 100 посадочных мест по ул. Есенина. Проектируемый парк расположен возле жилой застройки: взрослые и дети смогут прогуливаться на природе, кататься на велосипеде, заниматься физкультурой. Кстати, жилые районы и территории для отдыха свяжет сеть велодорожек.

Закрытое кладбище "Дворищи", которое входит в третью подзону, будет благоустроено.

Первый этап освоения территории - до 2024 года. За этот период планируют достроить бассейн, храмы, возвести крытые теннисные корты, а также провести большую часть работ по благоустройству, озеленению и обводнению территории, организовать местные проезды для обслуживания застройки с организацией мест хранения автотранспорта.-0-