Парковки в районе ул.Фабрициуса в Минске стали платными

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники "Парковки столицы" контролируют оплату парковок в районе ул. Фабрициуса в Минске, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Автомобильные парковки по ул. Фабрициуса (обе стороны от пер. Молочному до ул. Суражская), пер. Молочному (обе стороны от ул. Московская до ул. Фабрициуса) и пер. Стекольному (площадка ул. Фабрициуса, 12 и четная сторона переулка) стали платными.

Оплатить услуги платных парковок в столице можно различными способами: при помощи СМС-сообщения, мобильного приложения, ЕРИП, паркоматов и мобильного приложения aisDrive. Также некоторые зоны платной стоянки предлагают автомобилистам приобрести месячный абонемент. В разных парковочных зонах доступный набор способов оплаты может отличаться.-0-