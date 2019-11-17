Парламентарии должны исходить из ценности спокойной и безопасной жизни - избиратель

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На выборах в Палату представителей Национального собрания голосовал за ценность спокойной и безопасной жизни, заявил журналистам заместитель начальника ПАСЧ №4 Гомельского городского отдела по ЧС Кирилл Кобзарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодая семья офицеров МЧС Кобзаревых отдала свои голоса на избирательном участке №30 в яслях-саду №19 Гомеля. "Мы голосовали за то, чтобы наша страна и впредь оставалась независимой, с высоким уровнем жизни, была экономически стабильной. Чтобы ее жители и в будущем чувствовали себя защищенными, были в безопасности. Ввиду нашей профессии часто сталкиваемся с чрезвычайными ситуациями и не понаслышке знаем ценность спокойной и безопасной жизни", - подчеркнул Кирилл Кобзарев. Полностью солидарна с ним и супруга - старший инспектор инспекции надзора и профилактики ГОЧС Валентина.

За последний год, рискуя жизнью, молодой офицер МЧС спас на пожарах трех человек. Принцип безопасности - в числе приоритетных для него, поэтому посвятил жизнь этой непростой профессии.

Сегодня на избирательном участке №30 в Гомеле многолюдно - жители молодого микрорайона и частного сектора приходят семьями. Самые юные посетители, сопровождающие родителей, получают угощения.

В списке избирателей, закрепленных за участком, - более 1940 человек, 40 из них стали участниками электоральной кампании впервые.

В Гомельской области на 17 мест в Палате представителей претендуют 72 кандидата. В регионе действуют 1 009 избирательных участков. В каждом из них работают буфеты с широким ассортиментом продукции, подготовлена обширная программа, включающая музыкальное сопровождение, творческие выставки, мастер-классы, консультации специалистов по различным направлениям.-0-