Парламентское собрание: согласовывается новый проект по ремонту и реставрации Брестской крепости

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Союзном государстве продолжается работа по согласованию нового проекта проведения ремонта и реставрации в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Эта тема рассматривалась сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, которое прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрели перспективы создания и реализации совместных программ и проектов Союзного государства", - рассказали в пресс-службе.

"На стадии согласования в министерствах и ведомствах Беларуси и России находится проект Союзного государства "Совместное обучение учащихся Беларуси и близлежащих областей России в Полоцком кадетском корпусе", разработку которого ранее поддержали депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Реализация проекта планируется в два этапа с 2022 по 2027 год. Также продолжается работа по согласованию нового проекта "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Ведется разработка концепций программ Союзного государства "Новые средства и методы применения биомедицинских клеточных продуктов в лечении социально значимых и наследственных заболеваний человека" ("Стволовые клетки-2") и "Разработка технологий обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам для повышения эффективности оказания персонализированной медицинской помощи" ("Преодоление"). Парламентарии рекомендовали профильным министерствам и ведомствам Беларуси и России активизировать деятельность по согласованию рассмотренных союзных проектов и проинформировать о проделанной работе депутатов - членов комиссии".

Депутатам была представлена информация о ходе работы по подготовке к проведению союзных мероприятий в 2021 году.

"По профилю деятельности комиссии в текущем году запланированы к проведению 14 мероприятий Союзного государства, - сказали в пресс-службе. - Отмечено, что на территории России продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи. В связи с этим парламентарии рекомендовали обеспечить своевременное проведение мероприятий в 2021 году с учетом эпидемиологической обстановки и строгого выполнения санитарно-эпидемиологических требований".

Парламентарии также подвели итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2020 год в области социальной политики. За счет средств союзного бюджета в прошлом году предусматривалось финансирование программ, проектов и мероприятий в области образования, науки, здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии. Депутаты отметили, что в связи с ограничительными мерами, принятыми в Беларуси и России по противодействию распространению коронавирусной инфекции, не было возможности провести гражданско-патриотическую кадетскую смену для учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", фестивали "Молодежь - за Союзное государство" и "Творчество юных", олимпиаду школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" и другие ежегодные мероприятия, организация которых связана с массовым составом участников. Вместе с тем программа Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника", проекты "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области" и другие мероприятия выполнены с высокими показателями исполнения бюджета - от 92% до 100%.

Помимо союзных депутатов в заседании комиссии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств образования, культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты Беларуси и России.-0-