Партии "незамерзаек" с превышением доли метанола изъяты из реализации в Гомельской области

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала декабря государственный санитарный надзор Гомельской области выявил шесть случаев реализации недоброкачественной импортной стеклоомывающей жидкости, сообщили БЕЛТА в отделении коммунальной гигиены областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Продукция, не соответствующая установленным требованиям безопасности, обнаружена в торговых павильонах и магазинах в Гомеле, Светлогорске, Речице, Добруше и Петрикове. Востребованный у автовладельцев в зимний сезон товар отличался значительным превышением содержания метанола.
К примеру, образец низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости российского производства, отобранный в торговом павильоне одного из ИП в Петрикове, не соответствовал установленным требованиям безопасности по содержанию метанола. Фактическое значение этого соединения превышало 24,47% при допустимом нормативе не более 0,05%.
Максимальное превышение было зафиксировано в образце "незамерзайки", взятом в одном из магазинов областного центра. Фактическое значение метанола было более 24,88%.
Некачественная продукция изъята, приняты меры по недопущению ее дальнейшего обращения.-0-