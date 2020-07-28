Партия новых газомоторных комбайнов включится в уборочную кампанию в Гомельской области

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельоблагросервис" отправило сегодня в хозяйства области 15 газомоторных комбайнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Это комбайны с приставкой "супер" производства ОАО "Гомсельмаш". Машины будут работать в хозяйствах Буда-Кошелевского, Ветковского, Речицкого, Добрушского, Мозырского и Ельского районов. Партия техники станет значительным подспорьем для агропредприятий в разгар уборочной кампании.

Комбайн был спроектирован на базе популярной белорусской модели "Палессе". Двигатель работает на газовом топливе - метане, что вдвое экономичнее дизельного. "Природный газ - один из самых экологически чистых видов топлива. Одной заправки хватает на 10 часов работы, то есть на полную смену. Предусмотрены технологические элементы для уменьшения потерь зерна при уборке, а также серьезная система защиты комбайна", - рассказал директор "Гомельоблагросервиса" Александр Тороп.

Новшества этой техники позволяют проводить уборку зерна на полях с высокой урожайностью в более короткие сроки и с минимальными потерями. По сравнению с базовой моделью значительно улучшены условия работы для механизаторов. Кабина снабжена электроникой, опцией климат-контроля, аудиосистемой и др.

"Эти комбайны мы получили вчера прямо с конвейера. Они укомплектованы, сагрегатированы и заправлены. На базе нашего предприятия провели их обслуживание, и сегодня они будут в хозяйствах", - отметил Александр Тороп.

Как подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Александр Гриньков, на укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий региона выделяются средства из областного бюджета. Продукцию холдинга "Гомсельмаш" приобретают в лизинг. Такая поддержка весома для аграриев.

В прошлом году по поручению главы государства на поля Гомельского региона выведено восемь газомоторных машин.

Всего этим летом в хозяйства региона поступит 20 суперкомбайнов. Пока такие машины работают только в Гомельской области. Однако, по мнению специалистов, за этой техникой будущее.-0-