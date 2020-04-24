Партию защитных костюмов передали медикам гродненские милиционеры

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Партию в 1 тыс. защитных костюмов доставили сегодня в Гродненскую областную инфекционную клиническую больницу представили милиции региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о помощи тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, было принято на офицерском собрании.

"Собранные средства решено было направить на наиболее востребованные сегодня у медиков средства индивидуальной защиты. Сегодня доставили 1 тыс. противоэпидемических костюмов. Таким способом хотим сказать всем медработникам спасибо за их самоотверженную работу", - отметил заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Игорь Генец. Он подчеркнул, что милиционеры также помогают медикам и в другой работе. В частности, в контроле за соблюдением самоизоляции.

"Нам важна и приятна поддержка со стороны неравнодушных людей, организаций, предприятий. Постоянная помощь, внимание и забота вселяют уверенность, позволяют сосредоточиться на работе", - поблагодарил за помощь милиционеров главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Сергей Тихонович. Он подчеркнул, что сегодня клиника в целом обеспечена всем необходимым, но средства индивидуальной защиты - это расходный материал, и такая поддержка придется кстати.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома