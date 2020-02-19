Партизанский район Минска и грузинский Поти будут развивать сотрудничество

19 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Партизанского района Минска и мэрией Поти (Грузия) подписано сегодня по итогам заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили глава администрации Партизанского района Валерий Вороницкий и мэр Поти Гоча Курдгелиа.

Также подписан меморандум о сотрудничестве и технической поддержке между Минским метрополитеном и ООО "Тбилисская транспортная компания".

Подводя итоги заседания межправкомиссии, заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник отметил, что потенциал между двумя странами не исчерпан. "Мы должны добавить во всех отношениях: не только в гуманитарных, которые важны для развития страны, но и в плане экономики", - сказал он.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила, что сегодня стороны обсудили различные вопросы в сфере экономики, энергетики, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и инноваций. По ее словам, отношения между странами за последние годы вышли на высокий уровень. Грузия рассматривает Беларусь как важного и надежного партнера и стремится к еще большему углублению двустороннего сотрудничества.-0-

Фото Оксаны Манчук