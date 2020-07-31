Партнерство государства и бизнеса помогает делать жизнь в регионах лучше - депутат

31 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Партнерство государства и бизнеса помогает делать жизнь в регионах лучше. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Виталий Уткин.

Сегодня в Железнодорожном районе Гомеля депутат принял участие в акции по благоустройству дворовой территории жилого комплекса. По просьбе избирателей он инициировал здесь установку современной детской площадки. Проект реализовали при поддержке представителей частного бизнеса. "Они приобрели новый детский игровой городок. Плюс вместе с профсоюзами и "Белой Русью" мы привели в порядок все старые конструкции. Социальное партнерство государства и бизнеса помогает решать проблемы в регионах, обеспечивает положительную динамику их развития", - убежден парламентарий.

Жилой комплекс построен еще в 80-х годах минувшего столетия, состоит из нескольких девятиэтажек. Здесь проживает много семей с детьми. Кроме того, на территории комплекса расположена школа. После установки игрового городка условия для детей здесь улучшатся.-0-