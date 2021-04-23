Пасхальные традиции представят на ремесленной ярмарке в Гродно

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все необходимое к Пасхе и Вербному воскресенью можно будет найти и купить на традиционной ремесленной ярмарке в центре Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Пройдет региональный праздник-ярмарка изделий ремесленников "Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня" 24 апреля. Ремесленники со всей области, а также других регионов страны на площадке у молодежного центра "Гродно" представят все необходимое к Пасхе и Вербному воскресенью - вербы, яйца-писанки, праздничные сувениры, открытки ручной работы, соломенные корзины, салфетки с пасхальной символикой, традиционную выпечку и многое другое.

"Мастер-классы во время ярмарки проведут носители нематериального культурного наследия области. Каждый сможет изготовить вербу своими руками, расписать яйцо по уникальной старинной технологии, поработать за ткацким станком и гончарным кругом, сделать памятный сувенир из соломки и особенное кружево из простой белой бумаги", - рассказали в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Запланирована во время ярмарки и насыщенная культурная программа. Песни, пасхальные игры и региональную кадриль представят фольклорные коллективы. А кульминацией станет дефиле в народных костюмах "Мода з куфра на Вялікдзень".

Откроет работу ярмарка-праздник в 12.30.-0-