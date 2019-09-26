Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 91% потребителей тепловой энергии Минской области

26 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 91% потребителей тепловой энергии и 93% теплоисточников Минской области. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома Александр Яхновец сегодня на выездном заседании облисполкома в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 25 сентября, из 4724 потребителей тепловой энергии зарегистрировано 4312 паспортов готовности, или 91,3%. Из 2645 теплоисточников паспорта получили 2452 - это 93%. За аналогичный период 2018 года процент получения паспортов готовности потребителями составлял 94%, источниками - 94,2%", - сказал Александр Яхновец.

В разрезе регионов в полном объеме получены паспорта готовности в Молодечненском и Стародорожском районах. Низкий процент получения паспортов отмечен в Борисовском, Минском, Смолевичском и Солигорском районах.

Также в области сформированы запасы топлива. По данным на 25 сентября, топочного мазута заготовили 106% от плана, дров - 103%, древесной щепы - 137%, торфа - 100%. По мнению начальника управления, "потребность граждан и организаций в местных видах топлива в отопительный период будет обеспечена в полном объеме".

Заменили 81% тепловых сетей: всего запланировано 159 км, работы прошли на 128 км.

Область подготовилась и к авариям. Для электроснабжения при возникновении аварийных ситуаций имеется 107 передвижных станций энергообеспечения. Для устранения аварий на тепловых сетях и тепловых источниках созданы аварийные ремонтные бригады. Плюс в области имеется три передвижные мобильные котельные: в 9 районах области прошли тренировки по развертыванию этих котельных, установки готовы к работе.

В целом, подчеркнул Александр Яхновец, в области проделана огромнейшая работа по подготовке к отопительному сезону, "работы выполнены более чем на 90%".-0-