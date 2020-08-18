Паспорта готовности к учебному году получили более 70% учреждений образования Витебской области

18 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области паспорта готовности к новому учебному году получили 592 учреждения образования региона, или 72%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

В частности, из 408 учреждений дошкольного образования паспорта готовности подписаны по 297 объектам; из 27 учреждений среднего специального образования - 10; из 12 учреждений профессионально-технического образования - 7; из 343 школ официально подтвердили готовность принять учеников 255 учреждений.

На особом контроле находится безопасность игрового, спортивного оборудования и соответствующих объектов. Всего для подготовки физкультурно-спортивной базы учреждений образования области освоено более Br2,6 млн.

Серьезное внимание уделено также укреплению материально-технической базы объектов общественного питания учреждений образования. Для них было приобретено 170 единиц технологического оборудования и 60 холодильного, а также посуда, инвентарь. Где необходимо, проведены ремонты.

Также принимаются меры по выполнению первоочередных противопожарных мероприятий: оборудование (ремонт) систем АПС и оповещения людей о пожаре с выводом сигналов о неисправностях на пункт диспетчеризации и мониторинга пожарной автоматики МЧС, устройство молниезащиты, проведение огнезащитной обработки, ремонт путей эвакуации и противопожарного водоснабжения, приобретение первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты. На эти цели в 2020 году затрачено Br440,6 тыс.-0-