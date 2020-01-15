Пассажиропоток минского метро в 2019 году вырос более чем на 10 млн человек

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году услугами Минского метрополитена воспользовались 293 млн 721 тыс. пассажиров. В сравнении с 2018-м пассажиропоток вырос на 10 млн 361 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в столичной подземке.

Московская линия была более загруженной: по ней перемещались свыше 169,1 млн пассажиров. Поезда Автозаводской линии перевезли 124,6 млн человек. Особенно большой пассажиропоток наблюдался на станциях "Каменная Горка" (более 22,4 млн человек) и "Площадь Ленина" (почти 19,8 млн). Также высокая проходимость была на станциях "Уручье", "Площадь Якуба Коласа", "Могилевская, "Немига".

Станции с наименьшим пассажиропотоком расположены на второй ветке метро. В течение 2019 года "Купаловская" приняла свыше 1,9 млн пассажиров, "Первомайская" - более 3,4 млн, а "Молодежная" - 5,5 млн. На первой линии наименее загруженными стали "Парк Челюскинцев" (почти 5,4 млн пассажиров) и "Грушевка" (без малого 6,2 млн).

Все реже пассажиры для оплаты проезда используют жетоны. Если в 2018 году ими пользовались около 35%, то в 2019-м - лишь 30%. Растет популярность оплаты бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами, поддерживающими банковские платежные системы. В 2019 году пассажиры подземки воспользовались бесконтактными картами более 19,6 млн раз - это свыше 6% от всех способов оплаты проезда в метро.-0-