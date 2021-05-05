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05 мая 2021, 16:16

Патриотическая акция "День призывника" пройдет в Центральном районе Минска 6 мая

Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданско-патриотическая акция "День призывника" пройдет 6 мая в столичном Центральном районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе администрации района.

В мероприятии примут участие руководители органов исполнительной власти, структур силового блока, ветераны, допризывная молодежь. В торжественной обстановке присутствующие поздравят полсотни молодых парней из Центрального района, призванных на срочную военную службу. "В едином строю на площадке предстанут несколько поколений защитников Отечества - те, кто уже отслужил, кто служит сейчас, и те, кому только предстоит нести службу. Все они - люди, которые любят свою страну, готовы оберегать родную землю и людей. Это заслуживает уважения и почтения, которое будет высказано им во время акции", - отметили в пресс-службе.

Во время мероприятия также пройдет церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь. Участники возложат цветы к мемориальной доске памяти воинов-саперов, погибших в годы Великой Отечественной войны, посетят выставку-экскурсию военной техники и смогут понаблюдать за строевой частью с прохождением торжественным маршем знаменной группы и пеших взводов военнослужащих 86-й Волковысской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады связи, 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады, суворовцев Минского суворовского военного училища, курсантов военно-технического факультета БНТУ.

Торжественное мероприятие пройдет под аккомпанемент военного оркестра Минского суворовского военного училища, который исполнит любимые мелодии и марши всех поколений защитников Отечества.-0-

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