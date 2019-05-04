Патриотическая акция "Мы - внуки Великой Победы" объединила активистов БРСМ Минска и области

4 мая, Минск /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Военно-патриотическое мероприятие БРСМ "Мы - внуки Великой Победы" состоялось сегодня на базе войсковой части в Марьиной Горке, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

"В преддверии Дня Победы мероприятие объединило более 150 активистов БРСМ - школьников, потенциальных участников движения молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) из Минска и разных районов Минской области. У ребят была уникальная возможность не только окунуться в быт военнослужащих: посетить казармы, выставку образцов вооружения и военной техники, ознакомиться с образцами формы одежды и экипировки, но и стать участниками специальной полосы препятствий "Тропа разведчика". Юноши и девушки также возложили цветы к мемориалу воинам, павшим при выполнении интернационального долга в Афганистане, и посетили музеи, расположенные на территории войсковой части", - рассказала Александра Гончарова.

Вместе с военнослужащими молодежь приняла участие и в совместной акции БРСМ, БРПО и "Столичного телевидения" - "Письмо Освободителю". "В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков этот проект направлен на изучение школьниками истории своей семьи, уважения к героическому прошлому прадедов, освобождавших страну от гитлеровских захватчиков. Мы приглашаем учащихся школ, гимназий и лицеев написать письма из настоящего в прошлое. Например, на фронт или в партизанский отряд своему прадеду, другому близкому родственнику - участнику Великой Отечественной войны. И самое главное, что сегодня каждый белорус, каждый молодой человек помнит историю своей семьи, помнит ту боль, которую принесла война и никому не даст переписать историю своей страны", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Завершилось мероприятие концертом, подготовленным активистами БРСМ вместе с артистами белорусской эстрады. Традиционно ребят угостили настоящей солдатской кашей из полевой кухни.-0-