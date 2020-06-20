Патриотическая акция "Звон скорби" пройдет на Буйничском поле 22 июня

20 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Патриотическая акция "Звон скорби" пройдет в мемориальном комплексе "Буйничское поле" 22 июня в 4 утра, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.
"Патриотическая акция традиционно пройдет на Буйничском поле на рассвете. Мероприятие приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны", - отметили в облисполкоме.
В ней примут участие представители исполнительной власти, православной церкви, члены патриотических клубов области, актива БРСМ. Во время акции состоятся возложение цветов и венков к мемориалу, митинг-реквием и лития в память о погибших во время войны. На протяжении мероприятия на Буйничском поле будет работать полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем.
Чтобы у желающих была возможность добраться до Буйничского поля, будут организованы дополнительные рейсы автобусов.
В этот день патриотическую акцию поддержат во всех районах области: пройдут митинги и встречи, посвященные героическому подвигу людей во время Великой Отечественной войны, экскурсии по местам боевой славы. В полдень во всех храмах региона прозвучит колокольный звон в память о погибших.-0-