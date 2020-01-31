Патриотические автобусные маршруты разработают в Гомельской области к 75-летию Победы

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Патриотические автобусные маршруты разработают в Гомельской области в этом году в честь 75-летия Великой Победы. Такую задачу поставил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей во время встречи с трудовым коллективом филиала "Автобусный парк №1" ОАО "Гомельоблавтотранс", передает корреспондент БЕЛТА.

"Гомельская область славится историческими местами. На карте региона есть мемориальные комплексы, места боевой славы. В год 75-летия Великой Победы необходимо проработать патриотические маршруты, которые расскажут молодому поколению о подвигах дедов и прадедов", - отметил Геннадий Соловей. Он подчеркнул, что в маршруты необходимо включить и Красный Берег в Жлобинском районе, где в мемориале увековечена память о малолетних узниках фашистского донорского концлагеря, и комплекс, созданный в честь крупномасштабной белорусской наступательной операции "Багратион", и бывшую деревню Ола в Светлогорском районе, где были сожжены карателями 1758 человек, среди которых 950 детей, и памятные места Лоевского района.

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