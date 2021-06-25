Патриотические инициативы, профориентацию, народное единство обсудили на "Открытом диалоге" в Гомеле

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темы патриотизма, профориентации, народного единства обсудила сегодня молодежь Гомельской области и заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов при записи "Открытого диалога" в студии телерадиокомпании "Гомель", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя облисполкома обратил внимание: патриотизм - понятие многогранное. Это и защита рубежей, отчизны, и любовь к малой родине, к своему дому и родителям, это и благоустройство родной земли, и добрые дела для людей. "Но главное, мы должны понимать: патриот в тяжелую минуту готов встать на защиту Родины", - подчеркнул Владимир Привалов. В качестве примера он назвал юношей и девушек, которые с первых дней Великой Отечественной войны вступили в борьбу с врагом: "Комсомольцы, молодые люди, юные партизаны и подпольщики не думали, что будет потом, они пошли защищать свою Родину, свою страну".

Секретарь первичной организации БРСМ Гомельского госуниверситета имени Ф.Скорины Мария Юркова убеждена, что патриотизм - это в том числе и готовность пожертвовать своими интересами ради интересов и блага общества. "Мне кажется, что патриотизм у нас, у белорусов, в крови. Хороший тому пример - победа советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне". По ее мнению, настоящий патриот ни при каких обстоятельствах не нанесет ущерб своей стране.

В продолжение темы патриотизма молодежь региона выразила желание внести вклад при реконструкции мемориала "Партизанская криничка" на месте базирования партизанского отряда "Большевик" под Гомелем. Владимир Привалов рассказал, что на комплексе немалые объемы и по благоустройству, и наведению порядка в лесу. "Формируйте отряд, работа есть", - сказал он.

Немалый интерес вызвала и тема профориентации, трудоустройства молодежи. "Нужно системно и четко проводить профориентационную работу, чтобы ребята понимали, по какой стезе пойти в профессиональном плане", - убежден Владимир Привалов. По его мнению, важно популяризировать рабочие профессии, которые востребованы и в промышленном секторе, и сфере сельского хозяйства. При этом, по словам заместителя председателя, нужно, чтобы образовательный процесс шел в тесном взаимодействии с предприятиями и организациями. Представители молодежи интересовались, возможно ли организовывать посещение предприятий и организаций для школьников и студентов на постоянной основе.

Прозвучал и вопрос о важности народного единства. "Год народного единства очень важен для нас. Любое общество, государство имеет будущее только тогда, когда оно консолидировано, когда оно вместе. Мы должны сделать все, чтобы наше государство было единое, целое, независимое, перспективное", - подчеркнул Владимир Привалов. По его словам, этому будут способствовать в том числе и акции, мероприятия, проекты в различных направлениях: от наведения порядка до патриотических инициатив.

Также на встрече шла речь о социально-экономическом развитии Гомельской области, новых объектах, совершенствовании БРСМ, пользе студенческих отрядов, поддержке молодых специалистов, спорте и туризме, здоровом образе жизни.

"У нас замечательная молодежь. Она интересуется своей историей, небезразлична к судьбе государства, стремится совершать добрые дела для своего региона, страны", - дал характеристику заместитель председателя облисполкома. По его мнению, нужно более опытным поколениям стать мудрыми и добрыми наставниками для юношей и девушек, помочь им выбрать верное направление жизненного, гражданского пути. В то же время важно с молодежью разговаривать на равных, слушать и слышать ее, ведь именно молодежи предстоит сделать страну еще лучше и краше, отметил Владимир Привалов.

"Когда ты 1993 года рождения и вместе со страной взрослел и видел все этапы ее развития, то просто так не можешь отдать страну, потерять то, что имеешь", - высказал мнение старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ имени Ф.Скорины Алексей Зайцев.

В завершение "Открытого диалога" Владимир Привалов добавил, что каждая встреча с молодежью - это еще и обратная связь, которая позволяет увидеть, чем живет новое поколение, как интересуется событиями сегодняшнего дня, какой видит жизнь и проблемы. "Связь с молодежью - это связь с будущим", - заключил он.

"Открытый диалог" выйдет в День молодежи и студенчества, в воскресенье 27 июня, на телеканале "Беларусь 4. Гомель".-0-