Патриотический автомарш из Красноярска прибыл в Могилевскую область

17 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевскую область сегодня прибыл патриотический автомарш "Дорогами сибирской славы. Красноярск - Брест 2021". Участники автомарша пробудут в Могилевской области два дня, передает корреспондент БЕЛТА.

Автомарш проходит по местам боев Красноярских воинских формирований на территории Беларуси. Участники посетят братские захоронения земляков и возложат цветы. "Кроме того, изготовлен подарочный бюст Зинаиды Портновой, который будет передан Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Мы привезли с собой бюст Александра Невского - святого покровителя российского воинства, 800-летие со дня рождения которого отмечается в этом году", - рассказал участник автомарша начальник регионального штаба ВВПОД "Юнармия" по Красноярскому краю Денис Побилат.

Участники автомарша в Могилеве посетили "Лагерь смерти" на пр.Шмидта, где возложили цветы, почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне и провели флешмоб - развернули копию Знамени Победы, которое развевалось над Рейхстагом. После этого они побывали на площади Славы и возложили цветы к Вечному огню. "Наша важная миссия - не забывать о подвигах наших предков, которые отдали жизни за мирное небо над нашими головами. Мой дед во время Великой Отечественной войны дошел до Берлина. Впрочем, у каждого участника автомарша есть своя семейная история, которую мы чтим и храним. Сегодня с нами здесь молодежь, и мы свои примером показываем ей, как важно помнить историю своего края и подвиги предков", - подчеркнул Денис Побилат.

Завтра гости посетят Буйничское поле и Могилевский агролесотехнический колледж, где познакомятся с музейно-исторической экспозицией, посвященной освобождению Могилева. Кроме того, участники автомарша посетят музей К.Симонова. Следующей точкой маршрута станут Барановичи. Закончится автомарш в Бресте 22 июня. Автомарш посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.-0-

Фото "Вестник Могилева"