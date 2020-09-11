Патриотический автопробег "За Беларусь!" пройдет в Городке

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Патриотический автопробег "За Беларусь!" пройдет сегодня в Городке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Городокском райисполкоме.

Мероприятие проводится по инициативе районной организации "Белая Русь". Заявки на участие уже подали около 30 автомобилистов. Людей, как ожидают организаторы, будет больше, так как многие поедут в качестве пассажиров. Поддержать акцию решили работники предприятий и организаций района, индивидуальные предприниматели, представители местных органов власти. "Присоединиться к участникам приглашаются все, кто поддерживает действующий политический курс страны, ценит достижения труда, нацеленность Беларуси на мирное, самостоятельное развитие", - подчеркнули в райисполкоме.

Автопробег протяженностью 45 км стартует в 15.00 с главной площади райцентра. Первой точкой на пути станет братская могила в деревне Малашенки. Минутой молчания и цветами почтят память погибших воинов участники акции. Далее их ждет остановка в поселке Езерище, где состоится небольшой митинг и концертная программа, подготовленная силами местного Дома культуры, а затем возвращение в Городок.-0-