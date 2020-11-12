Патриотический автопробег "За единую Беларусь" пройдет в Витебской области

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцк станет отправной точкой автопробега "За единую Беларусь", откуда 14 ноября автоколонны отправятся по городам области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома Николай Романовский.

Стартовать участники пробега будут с площади Строителей в Новополоцке. Далее они проследуют в Верхнедвинск, Миоры, Шарковщину, Глубокое, Ветрино. Завершится автопробег в Полоцке возле памятника Освободителям города. Протяженность маршрута составит более 240 км.

Проведение автопробега - инициатива неравнодушных жителей городов-соседей, Полоцка и Новополоцка. С предложением провести его обратились представители молодежи, ветеранских организаций и общественного объединения "Белая Русь". Всего в автопробеге планируется участие около 100 человек.

Для региона это дебютное мероприятие, и его программа будет лаконичной. Участники пробега посетят места захоронения - братские могилы павших воинов Великой Отечественной войны. К памятникам возложат цветы. По всему пути следования участники автопоезда будут встречаться с лидерами общественных объединений райцентров и населенных пунктов, где будут делать остановки. Представители районных организаций ОО "Белая Русь", ОО "БРСМ", профсоюзов и ветеранских организаций намерены присоединиться к автопоезду.

"Можно сказать, что это народный автопробег, который будет организован благодаря гражданской инициативе, - отметил Николай Романовский. - Для участников это возможность посетить достопримечательности районов нашей области, увидеть красоты родного края, сменить привычный маршрут "дом - работа" и пообщаться с единомышленниками".-0-