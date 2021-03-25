Патриотический флешмоб с госсимволикой провели в Гомеле

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Патриотический флешмоб с государственной символикой провели в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горкоме БРСМ.

Днем в областном центре запустили флешмоб #ГомельКрасноЗеленый. Его активно поддержали онлайн и офлайн. В Сети и мессенджерах разлетелись фото с огромными государственными флагами на фасадах городских зданий.

К акции присоединились крупные промышленные предприятия и другие учреждения областного центра. К примеру, красно-зеленые флаги в большом масштабе были размещены на фасадах "Гомсельмаша", ЗЛиНа, "Гомельоблавтотранса", "Гомельстекла", "Гомельстройматериалов". Вывешены полотнища и на общежитиях ГГТУ имени П.О.Сухого, БелГУТа. Государственные символы украшали здания в центре Гомеля, спальных микрорайонах, а также промышленных кварталах.

Инициаторами акции стал городской комитет БРСМ и актив города. "Такие проекты еще раз доказывают, что каждый из нас и все мы вместе - за единую, мирную и трудолюбивую Беларусь", - подчеркнули в горкоме.-0-

Фото Гомельского горкома БРСМ