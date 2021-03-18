18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Патриотический молодежный автопробег прошел в Гомеле, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Молодежная автоколонна проследовала по центральным улицам Гомеля и финишировала в войсковой части 5525. Здесь молодые люди поздравили военнослужащих с профессиональным праздником, Днем внутренних войск, и передали символичный подарок. "В рамках республиканской акции "Роднае - народнае" мы передали руководству части один из главных символов суверенной Беларуси - государственный флаг", - рассказала первый секретарь обкома БРСМ Вероника Гудкова.

Гости провели флешмоб под национальные мотивы на плацу части. На вершине живой пирамиды, которую выстроили ребята, был государственный флаг.

В части молодых людей угостили сытным обедом - солдатской кашей.

"Такие автопробеги очень объединяют. Атмосфера непередаваема словами. Они дарят много эмоций, обостряют чувство патриотизма. Это чувство в сердце каждого из нас, оно впитано вместе с воспитанием родителей. Мы всегда гордились миром на нашей земле и единством белорусского народа", - поделилась студентка ГГУ имени Ф.Скорины Мария Юркова.

Вероника Гудкова рассказала, что молодежный актив также участвует в масштабной республиканской акции в память о сожженных деревнях.-0-