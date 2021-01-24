Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартовал в Могилеве

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартовал сегодня в Могилеве. В течение недели череда мероприятий пройдет в Кличевском, Белыничском, Круглянском, Шкловском, Горецком и Чаусском районах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новый проект объединяет сразу несколько важных целей. Это ряд профориентационных интерактивов и тематических занятий, концертных, спортивных и развлекательных программ, оказание шефской помощи ветеранам и одиноко проживающим пенсионерам. Новый проект - это патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения по принципу "равный обучает равного", ведь наши студотрядовцы недавно сами были школьниками. Такая работа очень важна для бойцов. В этом трудовом семестре они станут комиссарами и командирами республиканских и областных трудовых проектов, и для них важно попробовать себя в качестве лидеров. Для каждого района, куда поедут наши ребята, мы постарались придумать оригинальные и интересные программы", - рассказал комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ Олег Бойко.

Участниками "Зимнего маршрута" в Могилевской области станут 19 человек. Проект реализован силами сводных студенческих отрядов Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Первой точкой маршрута стал мемориальный комплекс "Луполовский лагерь смерти". Здесь бойцы студоотрядовского движения Могилевщины приняли участие в трудовой акции "Мы помним". Ребята убрали снег и благоустроили территорию у мемориального комплекса. После этого прошла экскурсия.

"Первый город, куда отправятся бойцы студотряда, станет Кличев. Там запланирована встреча с учащимися средней школы №2 имени Ф.И.Ковалева. Для ребят проведут мастер-классы, интерактивные занятия, конкурсно-игровую и спортивную программу, - рассказал Олег Бойко. - После этого студотрядовцы помогут ветерану труда Нине Клевко в уборке снега на прилегающей территории, принесут дров и воды. А позже уберут от снега памятный знак воинам-интернационалистам, военным журналистам, воинское захоронение воинов и партизан, погибших в 1941-1943 годах. Приведут в порядок братскую могилу семьи Викторчик - захоронение семьи первого секретаря Кличевского райкома комсомола. После этого бойцы студотряда проведут мастер-класс и чаепитие с ребятами из Кличевского СПЦ".

На следующий день студотрядовцы отправятся в Белыничский район, где встретятся с учащимися Вишовской средней школы. Школьников будут ждать мастер-классы, конкурсная, спортивная и концертная программа. После этого бойцы поучаствуют в акции по благоустройству Аллеи славы в СПК "Родина".

"Следующий день студотрядовцы проведут в Круглянском районе вместе с учащимися Комсеничской средней школы. Для школьников подготовлена интересная программа. Бойцы навестят ветерана и помогут поклеить обои в его доме, а позже переедут в Шкловский район. Здесь тоже пройдет встреча со школьниками в Александрийской средней школе, студотрядовцы помогут одиноко проживающей пенсионерке", - рассказали в обкоме ОО "БРСМ".

В пятницу бойцы студотрядовского движения будут в Горецком районе. Здесь они встретятся с учащимися Ленинской средней школы, благоустроят территорию рядом с памятником советским воинам, павшим в боях под агрогородком Ленино, и монументом советско-польского боевого содружества. Последний день "Зимнего маршрута" для студотрядовцев пройдет в Чаусском районе, где запланирована встреча со школьниками в агрогородке Горбовичи. А после этого ребята помогут благоустроить придомовые территории в населенном пункте, расчистят от снега территорию храма Великомученицы Екатерины и братскую могилу.

Патриотический трудовой проект Республиканского штаба студенческих отрядов "Зимний маршрут" в этом году пройдет по территории Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Всего его участниками станут более 60 бойцов студотрядов.-0-

Фото Олега Фойницкого