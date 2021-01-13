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13 января 2021, 10:08

Патриотическое воспитание и имидж службы в армии - делегат ВНС о волнующих молодежь темах

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13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спектр волнующих молодежь вопросов широк - от патриотического воспитания и повышения имиджа службы в армии до поддержки талантов и успешного старта карьеры. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала делегат Всебелорусского народного собрания первый секретарь Гродненского обкома ОО "БРСМ" Анна Саросек.

Гродненскую областную организацию ОО "БРСМ" на Всебелорусском народном собрании представит 21 человек. Кандидатов - 12 юношей и 9 девушек - выдвинули на Пленуме организации, который прошел в конце декабря.

"Диалоговые площадки, которые были организованы БРСМ в области, определили основные волнующие нашу молодежь вопросы и направления. Спектр тем широк. Это, к примеру, формирование патриотизма и гражданского самосознания. Актуальны и новые подходы к службе в армии, повышение ее имиджа, возможность создания "армейского капитала", - отметила Анна Саросек. Также среди обсуждаемых тем - формирование дополнительных фондов по поддержке талантливой молодежи и создание привлекательных условий для закрепления молодежи на селе. Актуальны сегодня вопросы наставничества на первом рабочем месте, а также возможность преференций для организаций, принимающих на работу молодых людей без опыта.

"В нашей стране ожидания общества по отношению к молодежи и молодежи по отношению к обществу очень велики. Многие изменения и нововведения становятся результатом активной деятельности молодых людей. Наша же задача - предложить такие формы самореализации для нашей молодежи, которые бы содействовали развитию страны. Не стоит привлекать в политику или управление молодых людей только в силу их возраста, но необходимо создать им условия для наработки опыта, успешного построения карьеры", - считает Анна Саросек.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-

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