Патрисия Кросби из Канады стала 80-тысячным безвизовым туристом в Гродно в 2019 году

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно с начала года посетили уже свыше 80 тыс. туристов. Юбилейной гостьей стала 28-летняя жительница Канады Патрисия Кросби, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Патрисия Кросби

Патрисия приезжает в Гродно не в первый раз, здесь живет ее парень. С Владимиром она познакомилась в Танзании, где оба в тот момент работали. Сейчас девушка трудится в Лондоне, но старается часто навещать любимого. "Возможность приехать в Беларусь без визы серьезно упрощает путешествие. Все очень комфортно, удобно, нет никаких проволочек. Это положительно влияет на имидж страны: у большего количества людей появилась возможность открыть для себя Гродно и Беларусь", - говорит Патрисия. Она призналась, что уже пригласила на выходные в белорусский город своих канадских друзей.

Заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша и жительница Канады Патрисия Кросби

Зоя Кулеша

"Здесь можно здорово провести время. В городе интересная архитектура, открытые и общительные люди, вкусная кухня. Конечно, попробовала драники, мне они очень понравились. А еще рассказываю друзьям о белорусской природе. Страна в этом плане чем-то похожа на Канаду: леса, озера, на которых летом хорошо отдыхать, а зимой можно поиграть в хоккей", - отмечает девушка. В Гродно она хотела бы сходить на хоккей, ведь он для канадцев больше чем игра.

В Гродно отмечается рост туристического потока. С начала года в городе и окрестностях побывали уже свыше 80 тыс. безвизовых туристов из более чем 30 стран мира. За аналогичный период 2018 года таких гостей было около 55 тыс., всего в прошлом году Гродно принял 92 тыс. иностранных гостей без визы.

Патрисия Кросби

"Это говорит о том, что наш гостеприимный город открывается туристам. Здесь интересно могут провести время люди всех возрастов - от молодежи до пожилых. Важно, что рост туристического потока стимулирует развитие бизнеса, прежде всего в сфере услуг. Открываются хостелы, гостиницы, кафе, рестораны, другие объекты. Это и новые рабочие места, и налоговые поступления", - отметила заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша. Она поздравила гостью, вручила ей сувениры на память о знаменательном событии.

С 1 января 2018 года по указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" безвизовые туристы могут посещать весь Гродненский район. Въезжать на территорию района можно автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Недавно был подписан указ об объединении Гродненской и Брестской безвизовых зон, в общую безвизовую территорию были включены новые районы. Организованные туристические группы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей. Положения указа начнут действовать в ноябре 2019 года.-0-

Фото Леонида Щеглова