Пациентов с травмами будут доставлять в другие учреждения вместо 6-й больницы

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с перепрофилированием одного из корпусов 6-й городской больницы Минска под госпитализацию контактных лиц в больнице не будут принимать пациентов, их будут доставлять в другие учреждения здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Так, детей с травмами будут направлять в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии. Взрослых пациентов с травматологической патологией (в зависимости от состояния) примут в РНПЦ или Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Пациенты с травмой кисти смогут обратиться в больницу скорой медпомощи.

По-прежнему будут работать круглосуточные травмопункты в городской поликлинике №19 и центральной районной поликлинике №2.

Консультативный кабинет Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии будет организован на базе 14-й центральной районной поликлиники.-0-